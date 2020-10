Uenige med innstillingen: Vil heller ha ny skole og hall i Lamarka

Pluss

– Det vedtaket som vi skal gjøre i morgen har betydning for de neste 50 årene og er en av de største beslutningene vi skal ta. Vi ønsker ikke bare å tilrettelegge for dagens behov, men også for at vi kan få flere idretter, at flere folk kan delta og for eksempel stevner og turneringer. Dette handler om utviklingen som et regionsenter og byutviklingen, sier Marthe Hov Jacobsen, gruppeleder for Sortland Høyre, til VOL.

– Lite fremtidsrettet

Som VOL tidligere har omtalt, innstiller kommunedirektøren formannskapet til å vedta at ny Sortland barneskole og nytt svømmeanlegg skal ligge innenfor dagens skolekvartal på Sortland. Det foreslås også at dagens svømmeanlegg skal bygges om til parketthall og at det skal bygges en ny flerbrukshall i tilknytning til Strand skole.

Dette forslaget er flere partier i Sortland uenige i.

– Vi ønsker å utvikle et område ved Lamarka sør for Blåbyhallen. Med forslaget som ligger i innstillingen er det ikke rom til å utvikle videre. Vi ønsker et bedre, mer fremtidsrettet plan og å skape en ny del av sentrum, sier Hov Jacobsen.

Hun viser til at det er to barneskoler på Sortland, Lamarka barneskole og Sortland barneskole, som begge har rund 250 elever hver.

– Det er veldig lite fremtidsrettet å skulle bygge en ny skole til halvparten av disse elevene, mener hun.

Vil ha idrettens svar på Kulturfabrikken

Hov Jacobsen eksemplifiserer saken med ny hall med en tidligere politisk sak, nemlig ny musikkskole i Sortland.

– Da det skulle vedtas hvor ny musikkskole skulle være, kunne de ha bygget et bygg som kun dekte inn alle de som sto på venteliste. Det som i stedet ble vedtatt var at dette skulle inn i Kulturfabrikken og tilbudet ble derfor mye bedre. Vi ønsker idrettens svar på Kulturfabrikken, slår hun fast.

Derfor vil Høyre og Frp under behandlingen torsdag legge frem et alternativt forslag om at det skal bygges en ny barneskole for alle barneskoleelevene på Sortland i Lamarka. Her ønsker partiet også at det skal bygges en ny hall med tilhørende svømmebasseng. Partiene fremmer samtidig forslag om at det skal sees på alternativ bruk/behov for renovering av Sortlandshallen, Lamarka skole og tomten der Sortland barneskole står i dag.

Felles alternativ innstilling fra Høyre og Frp 1. Området sør for Blåbyhallen skal utvikles til et nytt og fremtidsrettet skole- og idrettskvartal 2. Sortland barneskole og Lamarka skole samles i en ny felles skole sør for Blåbyhallen. Planarbeidet starter omgående, og skolen søkes ferdigstilt innen skolestart august 2023. 3. Ny idrettshall og svømmeanlegg bygges i tilknytning til den nye skolen, Blåbyhallen og Sortland idrettspark. Hallen skal inneholde 3 håndballbaner og en basishall. Svømmeanlegget skal inneholde 25 meters konkurransebasseng med 8 baner, stupetårn og opplæringsbasseng 12,5 x 8,5 meter med hev-/senkbar bunn. Varmtvannbasseng skal vurderes. 4. Gjennomføring skal følge av vedtak i økonomiplanen. 5. Det bygges ny kombinert idrettssal og aula ved Strand skole for å dekke elevenes behov for kroppsøving og aktivitet på fritida. Størrelse og innhold utredes nærmere 6. Kommunedirektøren bes innen utgangen av 2021 legge frem sak om: a. Alternativ bruk / behov for renovering av Sortlandshallen b. Alternativ bruk av bygget og tomten der Sortland Barneskole står i dag c. Alternativ bruk av Lamarka skole

Rødt enig med Høyre og Frp om tomt

Rødt vil også fremme et alternativt forslag under torsdagens formannskapsmøte som i stor grad er like forslaget fra Høyre og Frp. De ønsker også ny skole, hall og svømmehall ved Lamarka/Skjellbekken. Partiet foreslår, i likhet med innstillingen fra kommunedirektøren, at svømmehallen i Sortlandshallen skal bygges om til parketthall.

I tillegg ønsker Rødt at svømmebassenget ved Maurnes skole skal settes i driftsmessig stand så snart som mulig.

Rødt fremmer i sitt forslag at planer for oppgradering av øvrige skolebygg, samt vurdering av fasiliteter for kroppsøving, skal legges frem for politisk behandling senest tredje kvartal neste år.

De ønsker også at det skal legges en plan for ny kommunal barnehage i ved Lamarka/Skjellbekken i reguleringsarbeidet til den nye barneskolen.