Ketil Stokkan & The Funky Ducks på Hurtigrutens Hus:

Nødvendig festkveld med Stokkan og funk-endene

Ketil Stokkan & The Funky Ducks serverte snaue to timer med hits, og en befriende følelse av normalitet i en pandemiboble som nekter å sprekke. Og dæsken døtte vi trengte det nå. Like greit at det var sabla fett mens det sto på da.