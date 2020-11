Trenger nær en million ekstra

Pluss

Formannskapet vedtok i sitt augustmøte å realisere en trekaipromenade i Stokmarknes sentrum. Kostnadsrammen da var på 4,9 millioner kroner. I etterkant har det kommet frem at området rundt vernebygget må ha sterkere grunnkonstruksjon, for at det skal kunne brukes lift til vedlikehold av sjøsiden av vernebygget.