Må skifte ut vindmølleblad under to år etter åpning: – Forventet at noen større deler må byttes

– Ja, vi bekrefter at totalt to vingeblader er skadet – ett på turbin 8 og ett på turbin 12. Vi valgte 9. september å gå ut med en pressemelding om dette samtidig som vi utvidet sikkerhetsavstanden til de to turbinene inntil videre. Sikkerhet for publikum og våre egne og leverandørers ansatte er vår høyeste prioritet og var bakgrunnen til at vi utvidet sikkerhetsavstanden, skriver Per Christian Kittelsen, daglig leder ved Ånstadblåheia Vindpark AS i en e-post til VOL onsdag denne uken.