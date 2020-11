Politisk krangel om årsaken til kutt i fergedriften

Pluss

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen har hevdet at den borgerlige regjeringen er ansvarlig for manglende finansiering av Nordland fylkeskommune, og at det er årsaken til nedskjæringene i samferdselssektoren. Det har fylkeskommunen også hevdet i forbindelse med reduksjon av antall fergeavganger mellom Lofoten og Vesterålen.