Koronaen fører til trøblete julebord-sesong

Serverings- og utelivsbransjen i Vesterålen opplever at julebord avbestilles på grunn av innstrammingen av smitteverntiltak som ble innført tidligere denne uken. Mens noen forstår at regjeringen innfører nye smitteverntiltak, mener andre at Vesterålen ikke burde bli rammet av disse.