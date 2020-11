Advokat om Kardemommeloven og barnevernssaker: – Det handler om å behandle folk med respekt

Pluss

Trude Marie Wold delte mandag sine erfaringer om barnevernstjenestens arbeid her til lands med oppvekstutvalget. Med over 250 saker i fylkesnemnda bak seg, og et eget advokatfirma i Sortland, er det særlig én ting hun har bitt seg merke i om barnevernstjenestens prosesser: