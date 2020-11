Råkjørere tatt: Nattlig politiaksjon til domstolen

Pluss

Det var i en nattlig politiaksjon 8. oktober at politiet klarte å forvirre råkjørerne i Hadsel, som trodde de hadde fri bane til å råkjøre på en av de såkalte «flystripene» mellom Melbu og Stokmarknes.

Denne natta klarte imidlertid ikke bilmiljøet som varsler hverandre om politikontroller via sosiale medier å varsle hverandre, før det var for sent og de gikk i fella som politiet hadde lagt opp til den aktuelle natta.

Trafikkontrollen på Innbjør på sørsiden av Hadseløya viste at to unge menn råkjørte i henholdsvis 135 og 137 kilometer i timen. De ble begge fratatt førerkortet på stedet, og det ble opprettet sak på begge. En annen råkjører slapp unna politiets lange arm.

Fortsatt inndragning

Seksjonsleder Geir Bendiksen ved Sortland lensmannskontor opplyser til VOL at politiadvokat Kay Rønning-Nyvold har sendt en sak til Vesterålen tingrett med påstand om at førerkortet fortsatt skal være inndratt for den av de to råkjørerne som kjørte i 137 kilometer i timen.

– Politiet gjorde et midlertidig beslag av førerkortet til bilføreren som ble tatt i 137 kilometer i timen. Han har innen fristen på tre uker ikke sagt seg enig i videre beslag av førerkortet. Derfor har politiet nå gått til Vesterålen tingrett for å få spørsmålet avgjort. Vi håper at tingretten vil beslutte fortsatt beslag i førerkortet, inntil etterforskningen mot denne mannen er ferdig, sier seksjonsleder Geir Bendiksen til VOL.

På grunn av bilførerens krav om å få førerkortet tilbake, har denne saken tatt mer tid enn den andre saken.

– I den andre saken der en mann kjørte i 135 kilometer i timen, har prosessen i politiet og veien til tingretten gått raskere. Det skyldes at han ikke har krevd førerkortet tilbake, samt at han etter å ha blitt siktet er fullt klar over hva han har gjort. Mannen har derfor ønsket en tilståelsesdom i tingretten. Det er opp til tingretten å avgjøre bot, fengsel og inndragning.

Spørsmål om strafferabatt

En tilståelsessak er en forenklet rettsprosess som politiet kan legge til rette for når de går til tingretten med en straffesak. I dette tilfellet er det snakk om en siktelse som i retten vil fungere som en tiltale. En forutsetning for at det skal skje, er at den siktede har tilstått overfor politiet og ønsker en tilståelsessak med dom og straff i tingretten. Da møter han en dommer i en såkalt enedommersak, uten meddommere.

Om det i retten er klart at alle rettslige forhold legger til rette for en tilståelsesdom, vil det bli avsagt en rask dom i tingretten. Ofte blir den siktede begunstiget med en mildere straff i form av strafferabatt, sammenlignet enn om det hadde blitt gjennomført full og for staten kostbar hovedforhandling med meddommere.

– Det er opp til tingretten å beslutte, men jeg blir ikke forundret dersom begge blir dømt, sier seksjonsleder Geir Bendiksen i politiet til VOL.