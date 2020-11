Eneboliger gir dobbelt så stort areal for pengene som leiligheter

Pluss

I landet som helhet har brukte leiligheter som blir solgt i gjennomsnitt et areal på 65 kvadratmeter, og går gjennomsnittlig for 3,7 millioner. Eneboligene er derimot drøyt 160 kvadratmeter og koster fire millioner, ifølge undersøkelsen fra Prognosesenteret, som er bestilt av bransjeorganisasjonen Norsk takst.

Oddgeir Gjertsen hos Eiendomsmegler 1 på Sortland mener dette stemmer bra med hva han ser lokalt.

– Prisen på nyere leiligheter er ca. dobbelt så høy som prisen for nyere eneboliger. Det gjelder både Hadsel og Sortland, sier han.

Prisene øker

Gjertsen har ikke tall for hånden, men forteller at det generelle prisnivået både i Hadsel og Vesterålen for øvrig har økt i år sammenliknet med i fjor. Så lenge beliggenheten er god, går en bolig fort.

– Det som teller er beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Så kommer standard på en god fjerdeplass, konstaterer Gjertsen.

Han tror denne utviklingen ikke skjer til tross for men til dels på grunn av situasjonen med koronaviruset.

– Jeg tror folk er påvirket av pandemien. Folk har hatt bedre tid, og for mange har ikke den økonomiske situasjonen endret seg. Vi er heldigvis skånet for de store utbruddene, sier han.

Eiendomsmegler 1: – Det høres veldig logisk ut

Ole T. Albrigtsen, hos Eiendomsmegler 1. på Sortland, sier resultatet av undersøkelsen stemmer godt med hans inntrykk.

– Det høres veldig logisk ut, sier han til VA.

Albrigtsen forteller, som Gjertsen, at salget generelt har vært godt i år.

– Det har vært en fin og jevn utvikling. Salget har vært høyere fra mars og ut enn samme periode i fjor. Folk har jo vært mer hjemme enn vanlig, og har nok hatt tid til å konsentrere seg om hus og hjem, konstaterer han.

Han opplever at både leiligheter og hus er populære, men at eiendommene som går fortest er de til mellom 2,5 og tre millioner. Dyrere eiendommer kan like vel også gå fort.

– En attraktiv bolig er en attraktiv bolig, uansett prisklasse, konstaterer han.

Lønner seg å bo på bygda

Selv om boligprisene generelt øker, lønner det seg sterkt å kjøpe bolig utenfor de store byene.

I pressemeldingen fra Norsk Takst står det at i Oslo koster en brukt enebolig gjennomsnittlig 13,3 millioner, som gir en kvadratmeterpris på 66.000 kroner. I Innlandet fylke koster til sammenlikning en enebolig 2,6 millioner, og har en kvadratmeterpris på drøyt 18.100.

Det har ikke lyktes VA å finne gjennomsnittlige priser for boliger i Vesterålen, men kvadratmeterprisen i 2019 var ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) følgende for fire av Vesteråls-kommunene:

- Hadsel: 14.788

- Øksnes: 14.340

- Sortland: 20.535

- Andøy: 7742

For Bø finnes ikke noe tall hos SSB, og det er kun for Sortland de har oppgitt tall for blokkleilighet. Der kostet en leilighet i blokk gjennomsnittlig 31.956 kvadratmeter, som er 11.421 mer enn kvadratmeterprisen for eneboliger i samme kommune.