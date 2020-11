Nekter å fjerne «ulovlig» plassert skilt

Pluss

Nordland fylkeskommune har sendt brev til en rekke bedrifter i Myre sentrum som alle har plassert reklameskilt utenfor deres respektive butikker. Fylkeskommunen ber om at reklameskiltene må fjernes og begrunner dette med §57 i Veglova som anfører at på eiendomsområdet til offentlig veg er det forbudt uten tillatelse fra vegeier å sette ut reklameinnretning eller annen innretning. Der står det blant annet å lese at reklame som settes opp langs vei, eller på grunn som brukes til veiformål, ikke er tillatt uten løyve fra vegmyndighetene.