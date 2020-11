Gunnar Klo satser på torskeoppdrett

Pluss

På tidlig 2000-tallet ble torskeoppdrett spådd en optimistisk framtid blant mange aktører innen norsk fiskerinæring. Men man oppdaget at det slettes ikke var så enkelt å plassere torsk i merd for oppforing og slakting, selv i et land der oppdrett av laks er milliardindustri. Den senere tid har derimot flere aktører signalisert at de på nytt ønsker å være med på torskeoppdrett. En aktør er Gunnar Klo AS på Myre.