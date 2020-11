Gulstadøya «pepret» av nye kulturminner

Pluss

Hadsel kommune har i løpet av 2020 kjørt en relativt tøff prosess for å kjøpe Gulstadøya av grunneierne. I sommer var man nær en avtale, men kommunen ønsket å vente på de arkeologiske undersøkelsene som måtte gjøres på øya. De kjente gravene har aldri vært undersøkt, og kommunen ønsker å vite hva som befinner seg under mose og gress før de bestemmer seg for tomtekjøpet.