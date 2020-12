Pluss

Drøye 30 minutter etter at 71 år unge Turid Abelsen vant den nasjonale Frivillighetsprisen, fikk endelig VOL henne i tale for å gratulere og høre hvordan hun nå har det. Hjemme hos Turid var det da full feiring med familie – og selvsagt god stemning. Turid sier hun ble målløs da hun fikk beskjeden om at hun hadde gått av med seieren i den nasjonale kåringen.