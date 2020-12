Pluss

Dette er ei historie som er knyttet opp mot den eiendommen som jeg har på stedet, ikke langt fra boligen som jeg bor i nå. Bleik er et tettsted og fiskevær som ligger på nordvestsiden av Andøya omtrent ti kilometer fra Andenes. Bleik har en særpreget klyngebebyggelse og næringsgrunnlaget her er hovedsakelig fisketilvirking og fiskeindustri. Her finnes også et mekanisk verksted.