Bekymret for trafikksikkerheten ved skole og barnehage

Det er ikke første gang at det uttrykkes bekymring over uteområdene ved skolen og barnehagen i bygda. Nå poengterer leder for FAU ved skolen, Øyvind Grøteide, at dette ikke er en ny situasjon. Øksnes kommune ble gjort oppmerksom på dette for flere år siden uten at det er gjort noe, fastslår han.