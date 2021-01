Mener Linnea har potensial til å spille for internasjonal toppklubb

Pluss

17-åringen har vært fast på bergensklubbens toppserielag og har spilt i 17 av de 18 kampene denne sesongen. Hennes trener, Remi Natvik, er full av lovord om Øksnes-jenta, og har ikke vært redd for å gi henne sjansen, til tross for at hennes erfaring fra toppdivisjonen var begrenset før sesongen.