Tidendes første kommunikasjonsrådgiver i Andøy kommune slutter 1. april, to og et halvt år etter at hun tiltrådte. I forbindelse med ansettelsesintervjuet i Andøyposten, sa Linn at både hun og samboer Lars Petter Edvardsen hadde drømt om å komme tilbake til Andøy. Da et fysioterapi-driftstilskudd ble ledig og Andøy kommune opprettet en ny stilling i 2018, uttalte Linn at det virket som det var «meant to be» Andøy.