Vesterålsungdommen får penger fra fylket

Bakgrunnen for julegaven, som ble vedtatt rett før jul, er at de mange planlagte aktivitetene for ungdommer i fylket gikk i vasken da samfunnet stengte ned. Flere ungdommer har i løpet av fjoråret meldt om en økt følelse av ensomhet og siden fylkesrådets aktiviteter ikke kunne gjennomføres, vil de fordele pengene til alle kommunene, slik at de kan bidra til at 2021 kan gjøre noe ekstra.