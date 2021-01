NSK Ship Design nr. 3 i nord: – Klart vi er stolte

Øksnes-baserte NSK Ship Design har blant annet tegnet og konstruert Nordlaks sin Havfarm 1 og havnet på tredjeplass på gasellekåringen i region nord. Dette er eier og gründer Kjartan Karlsen glad og stolt over. Han slår også et slag for viktigheten av det private, nordnorske eierskapet.