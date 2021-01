Slik argumenterer Regjeringsadvokaten mot advokaten

Pluss

Dommen fra tingretten foreligger ikke ennå, men i et sluttinnlegg til Vesterålen tingrett fra Regjeringsadvokaten, som er prosessfullmektig for Finansdepartementet, går det fram at Finanstilsynet kan beslutte å forby advokater å drive med eiendomsmegling dersom de mener det er «utilrådelig» å la eiendomsmeglerens virksomhet drives videre fordi advokaten «grovt» har overtrådt sine plikter etter lov eller forskrifter.