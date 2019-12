Hun fikk Frivillighetsprisen i Sortland

SortlandsAvisa

Under en utdeling i Kulturfabrikkens kafé torsdag kveld var det mye på tapetet. Her var det utdeling, revynymmer og stands med flott innhold. Stjerna for dagen var imidlertid Frivillighetsprisen.

Frivillighetsprisen i Sortland utdeles i år for 22.gang og skal gå til en forening/gruppe som på frivillig og idealistisk grunnlag har arbeidet aktivt de senere år.

På bakgrunn av dette, var det altså Knudsen som vant for sin frivillige innsats for Kleiva.

Frivilligsentralen ga følgende begrunnelse.

– Årets Frivillighetspris skal gå til en person som er svært aktiv på mange områder. Er opptatt av mange ting, men kjærligheten til bygda si er nok i sentrum. Foruten å være med på frivillige tiltak for både barn, ungdom, eldre og bygdetiltak er årets prisvinner svært glad i å bake og gir bort eller lodder ut mange av sine bakverk. Skal skolen ha kafe, skal det være Dame-treff på Røde Kors eller aktivitetskveld på Lamarktunet, som kommer årets prisvinner med kaker og lefser. Skal bygdehuset vaskes så gjør vedkommende dette like godt alene og når oppvasken skal tas så er hun ofte alene med den. Det er så mye som kan sies om årets prisvinner, men raushet dekker det meste. Det er viktig for bygdene å ha ildsjeler stiller opp og gjør en frivillig innsats. Kleiva er kjent for sitt rike kulturliv og årets Frivillighetspris går til en av ildsjelene, Jørunn Knutsen, ble det kunngjort.

Tilgjengelighetsprisen

Også tilgjengelighetsprisen ble delt ut under arrangementet. Denne gikk til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Anna Bongo Johansen tok imot prisen og 5000 kroner i gavesjekk.

I tillegg til prisene, opptrådte Kleivarevyen. Og ikke nok med det. Stands var det også. Her var Norske Redningshunder (NRH) representert. Det samme var Røde Kors, Sortland husflidslag, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Personskadeforbundet samt Norges bygdekvinnelag.

Vinner av beste stand ble forøvrig Nasjonalforeningen for folkehelsen.