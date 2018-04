Lars Fagerlirøen tar over Sortland ILs A-lag

Sport

– Vi er veldig glade for at vi nå har fått Lars Fagerlirøen på plass som hovedtrener frem til 1. juli, sier SILs styreleder, Mats Aas.

– Han trener laget i dag og vil lede laget mot Grei på søndag, fortsetter Aas.

Styrelederen forteller at klubben har vært i dialog med flere trenere den senere tid, men at valget til slutt falt på Fagerlirøen.

– Vi endte til slutt opp med Lars, og det er vi veldig glade for. Vi er takknemlig for at han vil hjelpe oss i den situasjonen vi er oppe i nå. Vi hadde behov for å få inn en sterk fotballmann til å lede laget, spesielt etter fadesen i Bodø. Nå skal han få gutta opp og lede laget videre.

Leter over hele landet

Fagerlirøen har et engasjement i Varg, men Aas forteller at det nå er avklart at han også kan ha en trenerrolle i SIL i en periode.

– Nå får vi tid til å jobbe videre med å skaffe en ny hovedtrener.

– Så det er ikke aktuelt å ansette Fagerlirøen permanent?

– I utgangspunktet ikke. Han har kontrakt til 1. juli og er her for å gi oss tid å lete etter en god, langsiktig løsning.

– Hva er dere på jakt etter da?

– Jeg kan ikke si noe om navn, men vi er på jakt etter en som kan hjelpe å bygge opp klubben videre. Det trenger vi nå.

– Kan du si noe om dere nå leter i Vesterålen, eller også ellers i landet?

– Vi har snakket med folk både i Lofoten og Vesterålen og sør i landet og nordover i landet. Geografien er ikke noe som avgjør her. Vi er på jakt etter den beste kandidaten, sier Aas.

Fagerlirøen leder laget i den VOLpluss-overførte kampen mellom Sortland IL og Grei i Norsk tipping ligaen avdeling 6 søndag klokken 15:00.