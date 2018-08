Lars Martin Husby er klar for Melbo

Sport

Dette opplyser trener Thomas Rønning mandag morgen.

Husby spilte sist for Byåsen, hvor han fikk 14 kamper i 2017. Han har også erfaring fra Rosenborg, Stjørdals-Blink og Egge.

– I Lars Martin får vi en spiller med erfaring fra høyere nivå og som vil komme inn i gruppen og være med å løfte kvaliteten på treningene. Som person er han en meget trivelig kar og har verdier som passer perfekt inn hos oss. En stor bonus er selvfølgelig at han er trønder, sier Rønning.

26-årige Husby fikk aldri noen oblegatoriske seniorkamper fra RBK, men har 2. divisjonserfaring fra Byåsen.

Midtbanespiller

Rønning beskriver nysigneringen slik:

– Han er midtbanesspiller og er vant til å spiller indreløpet i en 4-3-3-formasjon. Han har stor løpskapasitet, god i duellspiller og flink med ball. Han er egentlig en ganske komplett spiller.

Rønning sier videre at tilfeldigheter førte til at Husby nå er klar for å ikle seg den blå og hvite drakta:

– Man bruker jo kontaktnettverket sitt. Jeg fikk vite at han var på vei nordover og så tok jeg kontakt med han. Så løste det seg veldig greit på den måten, sier Rønning.

Flytter nordover

Husby har vært skadet i år, og har dermed ikke spilt kamper. 26-åringen er på flyttefot til Vesterålen og vil spilleklar i løpet av et par uker.