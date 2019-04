Spillselskap tror Melbo beholder plassen med nød og neppe

Sport

Neste helg åpner Melbo sesongen mot Gjelleråsen hjemme på Havfisk stadion.

Spillselskapet Nordicbet tipper laget på åttendeplass og sikker plass.

NordicBets vinnerodds for 3.divisjon avdeling 6:

Hønefoss – 1,52

Fløya – 5,50

Junkeren – 5,50

Finnsnes – 11,00

Tromsø 2 – 18,00

Harstad – 32,00

Bodø/Glimt 2 – 32,00

Gjelleråsen – 50,00

Lillestrøm 2 – 50,00

Melbo – 50,00

Leknes – 100,00

Skjervøy – 100,00

Skjetten – 100,00

Ullensaker Kisa 2 – 100,00

– Melbo sikret fornyet 3.divisjonskontrakt med nød og neppe i fjor. I år tror vi at laget kommer til å beholde plassen litt mer komfortabelt, forteller Christer Johansen, som jobber med odds på norsk fotball for NordicBet, i en pressemelding.

Oddsen på at Melbo vinner avdelingen er satt til 50,00. Det er nest høyeste i ligaen, og bare Leknes, Skjervøy, Skjetten og Ullensaker Kisa 2 har høyere odds. Satser du 200 kroner vil du vinne 10.000 kroner om blåtrøyene vinner serien. Det er Hønefoss som er utpekt som den store favoritten før seriestart med kun 1,52 i vinnerodds.

– Hønefoss er kjempefavoritter. Faktisk har de lavest odds til å vinne sin avdeling av alle 3.divisjonslagene. 1,52 i odds tilsvarer en seierssjanse på omtrent sekstifem prosent. Bak dem mener vi at Fløya og Junkeren har den største sjansen til å utfordre om opprykk. For Melbo sin del mener vi at veien vil bli kortere ned enn opp. Laget bør være godt nok til å beholde plassen, men det blir uhyre jevnt i bunnen. Det er hele tre lag som skal ned til 4.divisjon, så det er viktig å holde fokus fra første til siste serierunde, avslutter Johansen.