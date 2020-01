Flovik aktuell som trener for 2.divisjonsklubb

Sport

Dette melder avisen Nordlys.

– Jeg tar ikke steget videre før de har fått landet noen baller. Om jeg tar et steg videre er uavklart. Fløya har mange avklaringer de må gjøre internt, før jeg vil snakke mer med dem, sier Bård Flovik til Nordlys.

Etter flere år som fotballtrener, sist for Alta der han gav seg høsten 2018, startet Flovik i ny jobb i fjor, som HR-sjef på Kurbadet i Tromsø. Til Nordlys sier Flovik at han er åpen for at trenerjobben i Fløya kan kombineres med hans nåværende jobb.

Ifølge Nordlys ønsker Flovik at Fløya får på plass flere avklaringer rundt A-stallen før det blir aktuelt for ham å vurdere trenerjobben.