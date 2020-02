Utleira ble seriemester. Vesterålen kan fortsatt ta bronse

Sport

Trondheims-laget sikret seg gullet da Sjarmtrollan tapte for Hulløy. Dermed er det ingen som kan komme a poeng med laget som rykket opp til eliteserien for to år siden. Med unntak av 1-1 mot Hulløy, har Utleira vunnet samtlige av sine kamper denne sesongen. Laget er likevel ikke urokkelig, og forrige helg var Vesterålen futsal bare små marginer unna å spille uavgjort mot seriemesteren.

– Det føles veldig bra. Vi skjønte før sesongen at stallen var bra, og da ble det en naturlig ambisjon om å vinne. Vi har jevnt over vært solid hele veien, sier Utleira-trener Kai Bardal til nidaros.no.

Når det gjelder kampen om sølv og bronse, er den derimot ikke over. Sjarmtrollan, Hulløy og Vesterålen kjemper om disse to plassene, der kun fire poeng skiller lagene. For Vesterålen futsals del, som er på 4.plass med 33 poeng, er det nok mest realistisk å tro på bronse.

For å klare det, må de vinne sine to siste kamper mot KFUM og Fredrikshald. I tillegg må Hulløy, som ligger to poeng foran på tabellen, tape minst en av sine to siste kamper. Det blir med andre ord svært spennende i sesongavslutningen, der små marginer kan komme til å avgjøre.