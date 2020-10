Futsal: Vesterålen venter på klarsignal

Sport

VOL har spurt futsalansvarlig i Norges Fotballforbund (NFF), Iver Strandheim, om fremdriften med tanke på om sesongen kan la seg gjennomføre. Han opplyser at fem av åtte lag i eliteserien er blitt klarert for kontakttrening.

Vesterålen er ikke blant de åtte lagene foreløpig, bekrefter Strandheim. Men han beroliger også fansen av Vesterålen og de to øvrige lagene.

– En klarering skal ligge rett rundt hjørnet for de som ikke har fått det. Det er store krav til klubbene, men de ser ut til å takle det profesjonelt og bra.

I neste fase

En terminlister er under utarbeidelse og skal ifølge Strandheim være nært forestående. Fremover skal NFF og klubbene lage en arrangementsprotokoll for sikker gjennomføring av kamp som følge av korona-pandemien.

Futsal er definert i fase 2 av gjenåpningen av idretten. Foreløpig er idretten inne i fase 1. Hva som skjer med den neste fasen og futsal, blir bestemt i starten av november.

– Vi håper fase 1 skal gå fint og at man i fase 2 skal få trene med kontakt så fort som mulig. Men en skal merke seg at dette gjelder trening. Det er ikke åpnet for kamper. Derfor er det usikkerhet knyttet til serieavviklingen i futsal, fastslår Strandheim.