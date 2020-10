Sjekk bildene fra Eat Move Sleep Cup

Sport

Endelig var det tid for fotballturnering igjen. I helgen ble det utkjempet mange slag på banene i Blåbyhallen, i en turnering der det var satt tak på antall lag på grunn av korona-bestemmelsene.

Sortland IL var arrangør og hadde delt hver av de to dagene i to, for at det ikke skulle bli for mange i hallen på en gang, og for at det skulle være mulig å gjøre reint på flatene i løpet av dagen.

Eli Mentzoni og Tine Riksen var med i turneringsledelsen. De synes helgen gikk overraskende bra.

– Vi hadde håpet på flere i hallen, men det gikk ikke. Vi har vært nødt til å avvise noen i døra. De tok det veldig fint, men på et tidspunkt lørdag var det så lite folk her at vi nesten gikk ut på gata for å skaffe flere vi kunne selge kaffe til, smiler Mentzoni og Riksen.

Selv om det har vært mindre folk, har det vært ganske likt tidligere turneringer de har vært med på å arrangere.

Trenerne Tom Erik Fuglevik og Børge Johnsen har med seg Nora Helen, Sofie, Kornelia, Karoline, Lill-Tove (alle bak), Mia, Emilie, Mia Lillea, Ingrid, og Sanna som sitter på skuldrene til trener Børge. Dette laget er en av grunnene til at Sortland IL har hatt en stor vekst når det gjelder fotballspillende jenter i det siste.

– I bakhodet ligger det at vi gjør dette for ungenes del. Det har vært så lite kamper for dem. Vi føler oss trygge på at alle som ar vært her har tatt smittevern på alvor. De tilreisende har i alle fall fulgt anbefalingene om å fylle opp i bilene og ikke ha med så mye folk, slår de to arrangørene fast.

Neste helg skal 11-åringene i aksjon. Denne helgen har det vært klassene fra ti år og ned som har spilt.