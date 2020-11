Denne karen har forlenget med Melbo

Sport

Det er på Melbo IL sine Facebook-sider at det "glade budskap" er spredt. Klubben har signert ny avtale med Einar Haugerud Pettersen, som dermed bringer svært viktig rutine inn i laget også i 2021.

Haugerud Pettersen kan se tilbake på en solid karriere så langt, men har funnet ny motivasjon til å bli med videre i satsingen til Melbo, en klubb han har spilt for siden 2016.

Han spilte 28 obligatoriske kamper ifølge statistikken på fotball.no i 2019-sesongen, der han også scoret tre mål. Blant annet scoret han i 3-0-seieren over Skjervøy, den siste obligatoriske kampen som Melbo IL så langt har spilt på seniornivå.

I alt har han spilt 68 kamper for klubben og scoret seks mål. Han har også vært innom Sortland, Finnsnes og Stokmarknes.

Både i klubben og hos trener Thomas Rønning er det jubel over at Haugerud Pettersen har signert en ny kontrakt med klubben. Rønning kaller ham for en av klubbens beste menn som spillere, men at han også er viktig som person og rollemodell.

– Fantastisk å ha en motivert Einar med på laget videre. Han setter standarden og følger opp ved hele tiden å yte det lille ekstra, som er ekstremt viktig for utviklingen av klubb og spillerstall, kommenterer Rønning i Facebook-posten.