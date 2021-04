Sport

VOL har allerede skrevet at i Norges tropp til kommende EM-kvalifisering i volleyball er to tidligere Øksil-spillere tatt ut. Ragni Steen Knudsen og Cecilie Woie, som begge spiller for BK Tromsø, er tatt ut til å representere Norge og skal spille med flagget på brystet under den kommende EM-kvaliken i Hellas.