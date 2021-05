To tap for Øksnes-duo i EM-kvalifisering

Sport





Duoen fra Øksnes, som til daglig spiller for BK Tromsø, var i aksjon for det norske kvinnelandslaget i volleyball, som kjemper om å ta seg til EM.

På grunn av koronapandemien spilles de tre første kampene i Hellas, mens de tre siste skal spilles neste uke i Østerrike.

De to tidligere Øksil-spillerne var begge med i de to første kampene i kvalifiseringen, fredag kveld mot Hellas og lørdag ettermiddag mot Østerrike. Det kunne gått bedre resultatmessig.

For det endte nemlig med 0-3-tap i begge kampene for Steen Knudsen og Woie. Dermed ser det ut til at håper om EM allerede har fått en knekk for det norske laget. Søndag venter den tredje kampen denne runden, mot Spania.

Det norske laget tok ikke over 20 poeng i noen av settene i de to første kampene.