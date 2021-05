Nytt tap for Øksnes-duo

Sport

Cecilie Woie og Ragni Steen Knudsen har nå gjort unna halve EM-kvalifiseringen i volleyball, men det har dessverre ikke gått helt som de håpet på forhånd.

For det norske laget har nemlig møtt beinhard motstand i kvalifiseringskampene, som er blitt spilt i Hellas.

Det endte med 0-3-tap for både Hellas og Østerrike i de to første kampene. Mot Spania gikk det ikke så mye bedre. Det endte med 0-3 også der. Dermed er EM-håpet ute for de Steen Knudsen, Woie og de andre norske jentene.

I "hjemmekampen" mot Spania ledet faktisk Norge 4-0 i første sett, men tapte settet til slutt 18-25. De andre settene endte 16-25 og 14-25 ifølge flashscore.com.

Nå venter noen dager pause før de neste tre kampene skal avslutte EM-kvalifiseringen. Norge skal spille sine kamper i Østerrike.