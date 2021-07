Disse spillerne har skiftet klubb

Sport

Ikke bare er mange spillere på klubbjakt, mange har også skiftet klubb den siste tiden. Oversikten til Norges Fotballforbund viser at det bare i juli har vært over 50 overganger der en klubb i Hålogaland Fotballkrets er involvert, der 23 av overgangene involverer en klubb i Vesterålen. Totalt for juni og juli er antallet overganger med klubber fra Hålogaland Fotballkrets mellom 90-100 registrerte overganger, med 37 totalt fra Vesterålen.