Klare for nye fotballeventyr i eliteklubber

Sport

Spillerne det er snakk om er Isak Hammadou og Adrian Dreyer. Begge har så langt spilt for Melbo IL, men nå bytter den blå Melbo-drakten ut med andre farger. Isak Hammadou pakker snart kofferten og reiser til fylkeshovedstaden Bodø. Der skal ungdomsapparatet i forrige sesongs seriemester, Bodø/Glimt, forvalte talentet videre for den lovende unggutten. Hammadou ble tatt ut til skyggelandslaget i G15-klassen etter kamper for regionlaget i Tromsø i juni.