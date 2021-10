Dato for cupfesten er klar

Sport

Etter at Øksil, med både dame- og herrelaget, spilte meget sterkt og kom seg videre fra NNM og regional cupkvalifisering i Tromsø for noen uker siden, har det vært klart at det lå et storoppgjør og ventet mot BK Tromsø.

Nå er datoen endelig klar.

Både dame- og herrekampen skal spilles i Øksneshallen lørdag 30. november, med damene først og herrene like etter. Det opplyser Øksil på klubbens Facebook-sider.

Motstander BK Tromsø er cupmester på kvinnesiden, etter at Koll ble slått i cupfinalen i september. Laget er av VOL døpt «vesterålslaget», ettersom flere av spillerne har bakgrunn fra Vesterålen. Lisbeth Woie, Cecilie Woie, Ragni Steen Knudsen og Aleksandra Nilsen er fra Øksnes, mens Madeleine Eriksen er fra Sortland.

I BK Tromsøs herretropp er Casper Jørgensen og Erlend Isaksen tidligere Øksil-spillere.

NM-comeback med storoppgjør i vente Det er ikke hvem som helst som står på motsatt side når Øksil gjør comeback i NM-sammenheng.