Aldri før har Sortland IL arrangert en større turnering

Sport

Nær 150 lag er påmeldt til turneringen, som er for spillere fra fem og opp til 12 år (født fra 2009-2015). De yngste klassene spiller 3-erfotball, mens det blir femmer og sjuer for de eldre klassene.

Ifølge Tom-Erik Fuglevik, som er leder av Sortland IL, er dette den største turneringen i antall lag og spillere som klubben noen gang har arrangert.

– Det blir den største turneringa som noen gang har blitt arrangert av Sortland IL. At så mange lag og spillere vil komme til oss, viser at vi er flinke til å arrangere turneringer som dette, sier en fornøyd Tom-Erik Fuglevik, som er styreleder i Sortland IL.

Økning hos jentene

Det ventes mellom 1.400 og 1.500 spillere til Blåbyhallen i forbindelse med turneringen. I tillegg kommer foreldre, besteforeldre og søsken, som er med på å sette rammen rundt fotballfesten for de yngste i Blåbyhallen.

Fuglevik tror den store interessen kommer av at lag er veldig ute etter å få spille kamper om dagen. Det er påmeldt lag fra hele fotballkretsen, fra Stamsund i Lofoten, via flere klubber fra Harstad i Sør-Troms og til klubber i Narvik-regionen. Spesielt registrerer Sortland IL en økning i lag i jenteklassen, og da spesielt i årgangene 2009 og 2010.

I 2020 klarte Sortland IL å arrangere turnering, men med de restriksjonene som var gjeldende på den tiden. Nå har landet åpnet opp.

Ber næringslivet lage tilbud

Med det store innrykket til Sortland denne helgen, håper Fuglevik at næringslivet i Sortland kan benytte seg av anledningen og kanskje lage noen ekstra tilbud for anledningen.

– Ta gjerne kontakt med oss om dere vil lage til noe, oppfordrer Sortland-lederen.

– Turneringen er lagt opp slik at aktiviteten er fordelt ut over dagen. Vi vet av erfaring at folk vil bevege på seg og da gjerne ned mot sentrum. Derfor håper vi noen kanskje vil benytte anledningen til å lage noen tilbud for anledningen, smiler Fuglevik.