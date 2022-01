Sport

Hålogaland Fotballkrets opplyser på sine Facebook-sider at det var 17 lag som hadde meldt seg på til 5. divisjon i 2022-sesongen. Det er samme antall som i 2021, men 11 færre enn i 2019.

Lagene som er påmeldt er Reine, Kabelvåg, Stamsund, Gravdal, Ballstad 2, Svolvær 2, Svolvær, Hardhaus, Grytøy, Liland, Skånland 2, Harstad 2, Landsås 2, Luna, Høken, Stokmarknes og Sortland 2, går det frem av fotballkretsen Facebook-post.

Da regjeringen presenterte de nye lettelsene i koronarestriksjonene sist uke, ble det åpnet for kontakttrening utendørs for breddefotballen, men ikke innendørs. Hålogaland Fotballkrets melder i posten at de utvider påmeldingsfristen for 5. divisjon for menn til 31. januar. De skriver at dette gjøres i håp om at koronarestriksjonene skal lettes ytterligere for breddefotballen.