Nilsen har vært linket til blant annet nyopprykkede Jerv denne vinteren, men han er fortsatt en del av Tromsø ILs tropp, og er ventet å bli en viktig brikke i Tromsø-mannskapet, som neppe vil være med i toppkampen.

Vi tror nemlig det kan bli en firedelt tabell denne sesongen, med to lag i toppen, deretter fire-fem lag som kjemper om tredjeplassen, fem lag som blir liggende midt på tabellen, men som etter hvert vil styre klar av bunnkampen. De siste fire lagene tror vi vil utgjøre kampen for tilværelsen.

Les videre og du vil lese hvordan vi tror det kommer til å gå!

Det blir trolig masse mer å juble for hos Bodø/Glimt denne sesongen, som her fra kvartfinalen i cupen mot Lillestrøm. Foto: Mats Torbergsen / NTB

1. Bodø/Glimt

Spørsmålet er ikke om Glimt vinner, men hvor få poeng de klarer å tape gjennom sesongen. Ingenting synes å påvirke laget, verken store utskiftninger i mannskapet eller skader. Det er nesten så en kan si at Glimt kan være skuffet om de går gjennom sesongen og taper mer enn åtte poeng. Har også en økonomi som de andre kan drømme om og potensial til å kjøpe seg ut av eventuelle kniper. Laget virker godt besatt, med flere spillere i fortsatt utvikling. Alt tyder på ny gullfest i Bodø.

2. Molde

Mistet Omoijuanfu til kroatisk fotball. Det er mange mål som skal erstattes. Troppen sett under ett, så er det nettopp en opplagt målscorer av Omoijuanfus kaliber som mangler. I tillegg er det litt spørsmål knyttet til det defensive, men for all del … Molde har spiller for spiller det laget som er nærmest å ta opp kampen med Glimt. Spent på om Mannsverk tar nytt steg. Har gode alternativer over hele banen om noen blir skadet eller opplever formsvikt.

3. Vålerenga

En gang må de løsne for Vålerenga. Det er et stort potensial i laget, men trener Fagermo har ikke klart å få noe ut av det. Dønnem tilbake på lån frem til sommeren. Han kan stelle i stand litt av hvert. Hedenstad styrker laget bakover, men mer usikkerhet rundt keeperne. Førstemålvakt Haug er et spørsmålstegn når det kommer til stabilitet. Har en del spillere født etter 1999 som en bare venter skal ta nye steg. Finner spissen Kjartansson tilbake til noe av sitt gamle toppnivå, og holder seg skadefri, lukter det også en god del mål på Intility Arena, mål som kan ta «Enga» helt til medaljeplass.

Veton Berisha blir nøkkelen for Viking-suksess denne sesongen. Foto: Christoffer Andersen Christoffer Andersen/NTB

4. Viking

Tippes ikke høyere av den grunn at det er mye usikkerhet rundt Berisha, som er ettertraktet. Forsvinner han i løpet av sommeren, vil det være sterkt negativt for siddisene. Vil savne Bell på midtbanen fra forrige sesong. Er jevnt over gode bakover på banen og har trygge keepere, både førstevalg og reserve. Solbakken kommet fra Stabæk og bidrar på midtbanen. Sterke også i angrep, men så er det dette med Berisha da ... Han må kanskje bære noe av scoringsansvaret på egne skuldre. Er det flere som stepper opp ved hans side, blir Viking farlige også i år. Litt trist at virtuosen Johnny Furdal har vært nødt til å legge opp. Uten ham er eliteserien en attraksjon fattigere ...

5. Lillestrøm

Hvem skal score målene når ikke Lehne Olsen er i LSK mer? Det spørsmålet har mange stilt. Mads Christiansen var beste eliteseriekeeper i 2021 og han er i fortsatt utvikling, bare 21 år. Alternativene bak han er imidlertid noe mer usikre. Nykommerne Fridjonsson og Ibrahimaj gir LSK flere alternativer fremover på banen. Kunne kanskje trengt en bedre spiss, men LSK blir vanskelig å spille mot denne sesongen. Noen ny storhetstid på Åråsen er neppe i emning, men et lag som skal være blant de seks øverste på elitetabellen ser vi konturer av.

6. Rosenborg

Aldri har usikkerheten vært større i Trondheim. Rekdal kjemper hardt for å sette sitt preg på laget, men sliter med å lykkes. Slitt veldig i oppkjøringen. Det skaper langt fra trygghet. Har toppligaens beste keeperduo og mye vil bero på Hansen og hans reserve, Faye Lund. Henriksen omskolert til stopper og er lagets største stjerne, men ellers er det mer spørsmålstegn enn noen gang før. Ingen utpreget toppscorer. Spent på om unge Tagseth, som var i ungdomsavdelingen til Liverpool, kan ta nye steg. Går mot en tøff sesong i Trondheim, for en klubb som er uvant med å være tippet som middelhavsfarer.

Sarpsborg er vanskelige å tippe denne sesongen, men er et lag som med en optimal sesong kan lukte på medalje. Foto: Marit Hommedal / NTB

7. Sarpsborg

Det er offensivt at sarpingene har sine styrker. Defensivt er det flere spørsmålstegn, med spillere som har en tendens å variere. Salétros er en spiller å se opp for offensivt, en som er flink til å finne medspillerne. Heintz er tilbake etter utenlandseventyr og vil bidra, det samme vil Lindseth som var bra sist sesong. Fardal Opseth og Lie Skålevik er også sterke alternativer. Et lite problem offensivt er også stabiliteten og det en kan kalle humørspillere. Det er noen av disse en aldri helt vet hvor en har, og det er ikke alltid betryggende. Holder de på humøret, skal en ikke avskrive Sarpsborg i medaljekampen, men det vil neppe holde helt inn.

8. Odd

Skuffende 2021-sesong, der det endte med 13. plass. Rossbach var lenge klart førstevalg mellom stengene, men mistet plassen til tre år yngre Wahlstedt på høsten 2021. Wahlstedt går inn i sesongen som førstevalg etter rapportene. Uansett to trygge sisteskanser, bak et «Paco» Johansen, lagets nye trener, vil spille offensivt. Det kan skape en del situasjoner bakover. På papiret har Odd en trygg førsteoppstilling bakover, men usikker hva som skjer når laget skal stå høyt. Mange alternativer i det offensive, men ingen av spillerne som er mer enn jevnt over gode eliteseriespillere. Kunne trengt et par nye spillere med «wow-faktor» til å heve laget offensivt, men for all del – slik laget fremstår nå er Odd en trygg middelhavsfarer.

9. Kristiansund

Et meget sterkt hjemmelag. De fleste toppklubbene ser ut til å trives dårlig i Kristiansund. Vært stabilt i øvre halvdel, men troppen denne gangen ser ut til å være litt tynnere enn den har vært før. Skal likevel trygt berge seg unna både bunnstrid og det som verre er. MaDermott en trygg sisteskanse, men noe skadeplaget. OK erstattere, men ikke noe mer. Virker bra besatt defensivt, men midtbanen fremstår som det største spørsmålet. Mange alternativer, men ikke all verden til kvalitet. Angrepsmessig kunne laget trengt en enda tydeligere målscorer. Men Mawa, Gjertsen, Bye, Mucolli og Kalludra har alle potensial til å bli den spilleren.

Martin Samuelsen (i hvitt) har proffopphold bak seg, men er nå i Haugesund. Samuelsen fikk tre landskamper i 2016, men har ikke hatt den utviklingen mange spådde de siste sesongene. Han blir en nøkkelspiller for Haugesund denne sesongen. Her fra oppgjøret mot Stabæk sist høst. Foto: Javad Parsa / NTB

10. Haugesund

Er som alltid det laget en sliter mest med å plassere. Selvik er fortsatt en ung keeper, som var bra i 2021. Bakover er det ellers tynt, med få alternativer i tilfelle skader. Ingen tydelig leder bakover heller. Mye offensivt avhenger av Søderlund og Samuelsen. Begge disse må levere om ikke FKH skal ende i en mer utsatt posisjon enn tipset vårt. Men finner Søderlund veien til mål igjen, og Samuelsen får ut noe av det potensialet vi så for noen år siden, blir haugesunderne et lag som en må se litt opp for, skjønt det vil være langt opp til topp-seks.

11. Strømsgodset

Ble spådd ned sist sesong, men klarte seg. Fortsatt ikke helt trygg på at alt er som det skal i Drammen, men laget virker å være i mer harmoni enn på samme tid i fjor. Keepere som holder bra nivå, også en midtbane som flere elitelag kunne tenkt seg. Salvesen offensivt er en annen nøkkel for suksess i Drammen. Føler at det defensivt er mest mangler, samme når det gjelder back-up-spillere ellers i banen. Preges også av spillere som svinger enormt i prestasjonene.

Lasse Nilsen og hans lagkamerater i Tromsø IL vil fortsatt henge et stykke bak Ola Solbakken og Bodø/Glimt. Her fra møtet mellom lagene i fjor høst. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

12. Tromsø

Lasse Nilsen og hans lagkamerater fra Tromsø berget seg etter en sterk sluttspurt på høsten i 2021. Det går mot en ny tøff sesong, men kvalitetene i laget skal være gode nok til å holde plassen også denne gang. Men da må det scores flere mål enn de 33 laget sto for i 2021, og det må være minst like tett. Anvendelige Antonsen blir en nøkkel, og vi håper Nilsen i alle fall kan få en tilnærmet skadefri sesong på toppnivå. Dem har det ikke vært mange av. I så fall vil han bli viktig. Selvsagt vil også rutinen til Yttergård Jensen bli avgjørende, og ikke minst forrige sesongs stjerneskudd, August Mikkelsen. Økonomien i Tromsø er en hemsko. Spillere som Nilsen, Antonsen og Mikkelsen kan fort forsvinne over natta om det riktige budet kommer. Det teller i vurderingen/tipset. Det vil nok bites negler blant Tromsø-fansen gjennom hele året, både av den ene og den andre grunnen.

13. Aalesund

Ned, opp, ned, opp … AaFK har vært et heislag de siste sesongene. Grytebust er tilbake, nå som en etablert toppkeeper på norsk nivå. Nettopp det kan være redningen for AaFK. Det kan de også trenge, da det bakover er bra med talent, men mye usikkerhet med tanke på hvordan spillerne vil klare seg på øverste nivå. Brukbar midtbane, med Segberg, Nenass, Canadjija og Barmen. Helt på topp er Nordli og Hausa Haugan spennende spillere, som leverte bra i 1. divisjon, men som nå skal ta opp kampen med langt tøffere motstand. En del usikkerhet, og vi tror også at de fire nederste kanskje vil skille seg ut etter hvert, men AaFK har, slik vi ser det, et bedre utgangspunkt enn de tre andre, mye på grunn av Grytebust.

14. Sandefjord

Overpresterte nærmest med tiendeplass forrige sesong. Et lag uten de største stjernene, skjønt at det ikke trenger være negativt. Det kollektive vil være nøkkelen. Det er mange humørspillere i årets Sandefjord-lag. For trenerduo Tegström/Ødegaard handler det om å sørge for at spillerne er i humør når de skal, men det er ikke alltid like enkelt. I første rekke er det offensivt det er manko. I tillegg er alternativene tynne om de etablerte i førsteelleveren blir ute av spill over tid.

Kristian Eriksen ble jåret til den beste spilleren i OBOS-ligaen forrige sesong. Nå prøver han seg på elitenivå i HamKam. Foto: Fredrik Hagen / NTB

15. HamKam

Mistet trener Rekdal til Rosenborg. Virker ikke vesentlig styrket siden opprykket sist høst. Her må entusiasmen frem om det skal bli ny sesong på øverste nivå. Har hentet Pål Alexander Kirkevold, som fikk en omgang på landslaget i 2017, fra et mislykket opphold i Stabæk. Han leverte bra i dansk fotball, og hos Sandefjord, Mjøndalen, HamKam og Sarpsborg fra 2011-2016. Men hvor står han nå? Nøkkelspiller blir «barnehageonkelen» Kristian Eriksen, forrige sesongs beste spiller i OBOS-ligaen. Han er også ettertraktet av andre klubber, blant annet Rosenborg og tidligere trener Kjetil Rekdal. Eriksen må levere på et nytt nivå, da kan også Hamkam overraske, men vi tviler.

16. Jerv

Sjelden har en dumpekandidat stukket seg så mye ut som FK Jerv fra Grimstad, men med moralen som Jerv tidvis kan vise, blir de ikke noe slaktoffer og de kan bite fra seg i enkeltkamper, men helheten blir for tynn til å etablere seg på toppnivå. Rykket opp etter en dramatisk kvalifiseringskamp mot Brann etter straffesparkkonkurranse. Veldig mye vil bero på om Mathias Wichman holder seg skadefri. Den danske kapteinen er nøkkelen i Jervs spill. Nykommer Antwi er en annen som må levere. Rutinert trener i Sandstø, som virkelig får testet seg denne gangen. Spennende om Mikael Ugland endelig kan få levd ut sitt potensial. På kanten til gjetord har gått om ham lenge, men han har ikke levert. Kanskje kan Jerv være laget som får ut det beste i den lovende 22-åringen.