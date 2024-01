Det melder fotballklubben på sin hjemmeside. 44-åringen kommer fra Andøy hvor han har drevet egen idrettsklinikk de siste 17 årene. I tillegg til klinikken har Nyheim erfaring fra Andøy helsehus, idrettens helsesenter NFF og som skadefriambassadør.

– Jeg er stolt og ydmyk for å få muligheten til å takke ja til drømmejobben, sier Kurt Tomas Nyheim til glimt.no

Nyheim som kommer fra Ballangen har fotballerfaring som spiller fra FK Mjølner på slutten av 90-tallet. I tillegg til fotballerfaring har 44-åringen trenererfaring fra 3.og 4.divsjon.

– Jeg garanterer motivasjon, dedikasjon og hardt arbeid for at klubben skal nå sine høye målsetninger.

Kurt Tomas har vært ansatt i Andøy kommune som avtalefysioterapeut og har drevet Vesterålen Idrettsklinikk siden 2007 og frem til dags dato.

– Det smerter å forlate Andøya, Andenes, AIL-familien, familiemedlemmer, venner og menneskene. Jeg er evig takknemlig for at Andøy kommune har lagt til rette for min videreutdanning, sier han til klubben.

Ordfører i Andøy kommune takker for innsatsen og ønsker Kurt Tomas og Suzanne hjertelig tilbake til Vesterålen og Andøya om det skulle være aktuelt i fremtiden. Henrik Johansen overtar som daglig leder av Vesterålen Idrettsklinikk AS og det blir innhentet vikar for Nyheim så hurtig som mulig for å overta Vesterålen Idrettsklinikk sine forpliktelser overfor Andøy kommune.