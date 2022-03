Foto: Ivar Olsen

Med tanke på at flere nøkkelspillere manglet, var nok flere skeptiske til at vesterålingene var slagkraftige nok i den avgjørende kampen. Selv om både toppscorer Mathias Dahl Abelsen og lagkaptein Marius Jørgensen hadde vært gode å ha i kampen mot Hulløy, viste de ferske seriemestrene at de har en bred tropp og flere matchvinnere.

Kampen ble en svært spennende affære fra start av. Hulløy hadde et bittelite grep om kampen fra start av og tok også ledelsen etter rundt åtte minutter, ved Amir Al-Nashi. Andreas Løvland brakte balanse i regnskapet like etter.

Den samme Løvland var for øvrig en konstant trussel i store deler av kampen og gav ikke Hulløy-spillerene ett sekund ro. Han utlignet også til 2–2 etter at Hulløy først hadde tatt ledelsen på ny. Lagene fortsatte å følge hverandre som erteris. Thomas Aloyseous smelte inn 3–2 på en suser like før pause, men Hulløy svarte og utlignet ved Tor Magnus Lagbakk. Etter hvilen tetnet det seg til. Hulløy var det hvasseste laget de første minuttene og tok også ledelsen etter to minutter. Vesterålen fikk også et tilbakeslag da kaptein Thomas Aloyseous pådro seg rødt kort etter en takling av Lasse Haldorsen. Hjemmelaget klarte ikke å utnytte overtallsspillet, for veserålingene forsvarte seg svært godt med kun tre utespillere. Når de var fulltallige igjen, utlignet de