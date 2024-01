Det melder Sortland IL i en pressemelding.

De to siste årene har 29-åringen jobbet for Tromsø IL og spilt for Storelva. Når han i løpet av våren flytter hjem starter han igjen å spille for Sortland IL.

– Det føles fantastisk å komme hjem igjen, og denne gangen skal opp! Skal det bli en realitet må man gjøre den jobben som kreves for å lykkes, og den er både klubben og spillergruppa allerede godt i gang med, sier han.

– Jeg har mye lidenskap for Sortland IL, så jeg kommer hjem for å gi alt slik at vi sammen kan oppnå målene klubben har satt.

Lagets trener Frank Aspelund beskriver Angell Nicolaysen som et enormt godt fotballhode.

– Ingar har en posisjoneringsevne som er perfekt for vår spillestil. Vi har fått inn mange kreative spillere, og Ingar føyer seg inn i den rekken, sier hovedtrener Frank Aspelund og avslutter:

– Det er en sterk signering, som vil heve nivået betraktelig.

Marius Johansen, daglig leder i Sortland IL, er veldig glad for å ha 29-åringen tilbake.

– Med Ingar på plass, og de signeringene som er gjort, viser vi at vi er en attraktiv klubb som blir å regne med fremover, og at vi som klubb jobber målrettet etter den strategien vi som klubb har staket ut, sier han.