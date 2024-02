Lørdag klokken 12:00 skulle det tradisjonelle Lekangrennet gå av stabelen på Stokmarknes.

Lørdag morgen må arrangørene bite i det sure eplet og avlyse.

Rennet, for alle barn fra 8 og oppover er en årlig foreteelse, og VOL skrev så sent som fredag at arrangørene håpet at været skulle tillate at rennet ble avholdt som planlagt.

Alt var klart

– Vi har avlyst det på grunn av regn og at løypa er ødelagt, sier rennleder Tor Jensen lørdag formiddag.

Han er veldig skuffet over at det ble som det ble.

– Vi har jo gjort alt klart, men nå sitter vi bare her og avslutter.

Han forteller at de hadde over 30 påmeldte, og de hadde virkelig håpet å få til et lokalt skirenn.

– Det er verst for små unger som skulle gå. De fleste er jo under ti år. Men når løypa er ødelagt så går det ikke an å gjennomføre.