Det aller nyeste tilskuddet er Nicklas Rødsand (18), som melder overgang fra Alta IF. Der ble det fem kamper og ett mål for Alta 2 i løpet av høstsesongen.

På få dager har Sortland signert Mathias Dahl Abelsen, Sondre Nordgaard Meløe og Ingar Angell Nicolaysen, og nå altså Rødsand.

– Perioden i Alta IF var lærerik og jeg synes selv jeg har tatt steg. Jeg gleder meg til returen hjem til Sortland IL slik at jeg kan vise hele mitt potensiale i den spillergruppen som nå skapes her, sier Rødsand i ei pressemelding.

– Vi er svært glad for å kunne melde at også Nicklas Rødsand vil komme hjem og styrke stallen på vei inn i 2024, sier daglig leder Marius Johansen.

Sortland-trener Frank Aspelund beskriver Rødsand som en spiller med høy intensitet i spillet.

– Han har ferdigheter med teknikk og fart. Vi kjenner han godt fra tiden hans i Sortland IL, og han har levert mange mål og målpoeng for oss, sier han.