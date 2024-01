Dahl Abelsen kan etter en imponerende karriere i ulike klubber, inkludert Alta IF, Skeid, Tromsdalen og Øygarden FK, nå vende hjem for en ny utfordring i hjembyen.

Han har spilt 168 kamper og scoret 42 mål i løpet av sin tid for Alta IF i OBOS- og PostNord-ligaen, og er utvilsomt ei styrking av spillerstallen til Sortland.

– Jeg har tenkt på det en stund. Det har vært en del interesse fra andre klubber, men Sortland IL fremstod som den beste plassen for meg nå, både sportslig og sosialt. Jeg gleder meg veldig til å komme skikkelig i gang, sier Dahl Abelsen.

– Det har vært en del interesse fra andre klubber, men Sortland IL fremstod som den beste plassen for meg nå, både sportslig og sosialt, sier Dahl Abelsen. Foto: Sortland IL

Mentor og inspirator

Daglig leder Marius Johansen understreker betydningen av Dahl Abelsens hjemkomst, og beskriver det som et viktig skritt i klubbens strategi mot 2026.

I tillegg til hans bidrag på banen, vil Dahl Abelsen også spille en sentral rolle i utviklingen av unge spillere og bidra som instruktør på SIL-akademiet.

– Da vi forstod at det var et alternativ for Mathias å komme hjem, var det noe vi ønsket å få til. Han er en god, teknisk og offensiv spiller med X-faktor. Og vi vet hvilket nivå han har i seg, sier Johansen.

Foruten å være en svært habil fotballspiller, har Dahl Abelsen spilt på landslaget i futsal. Her i Vesterålen futsal-trøye. Foto: Arkiv/Ulrik Haug

Et steg i riktig retning

Hovedtrener Frank Aspelund deler entusiasmen og ser på Dahl Abelsen som en nøkkelspiller for kommende sesonger.

Aspelund fremhever spillerens tekniske ferdigheter og hans evne til å være en mentor for klubbens unge talenter.

– Den desidert beste signeringen for noen lag i Hålogaland før sesongen 2024. Enorme kvaliteter, og vil være nøkkelspilleren våre kommende sesonger. Han vil dessuten være en eksepsjonell god læremester for våre unge spillere som skal være bærebjelkene i fremtidens Sortland IL, sier Aspelund.

Dahl Abelsen skal ha signert kontrakt ut 2025.