Landslagsspillerne usikre på Slovenia, stoler på seg selv

Slovenia har ny landslagssjef (Igor Benedejcic) og har mistet flere viktige spillere siden de to lagene møttes på Ullevaal for en måned siden.

Mohamed Elyounoussi mener at det blir viktig at Norges spillere fatter egne avgjørelser ute på banen.

– Vi vet ikke helt hva Slovenia kommer med denne gangen, verken formasjonsmessig eller i spillestil. Vi må ta det som det kommer og lese spillet ute på matta. Spillerne må ta ansvar selv for å oppdage hvor det er rom og hvordan de ønsker å angripe oss, sier han til NTB.

Lagkaptein Stefan Johansen tror ikke Slovenia vil framstå så ulikt laget som var i Oslo.

– Flesteparten av de som spilte for Slovenia er fortsatt med, selv om noen er ute. Jeg tror heller ikke de har endret stilen ekstremt mye på tre dager under ny trener. Jeg tror det blir mye av de samme, sier han.

– Vi vet ikke hvordan laguttaket deres blir, men vi konsentrerer oss om oss selv. Vi gjorde en bunnsolid kamp mot dem sist og vant fortjent, og det skal vi prøve å få til igjen fredag.

Motivasjon

Omar Elabdellaoui tror at trenerskiftet kan ha satt fart i Slovenia.

– Med ny trener blir det ofte sånn at spillere får ekstra lyst til å vise seg fram for å få fast plass på laget. Det kan være at de får helt ny energi og ny motivasjon, sier han til NTB.

– Så er det også slik at de har hatt veldig dårlig uttelling i nasjonsligakampene fram til nå, og det ser ikke bra ut for dem. Her hjemme vil de sikkert forsøke å snu det, og det blir en tøff kamp. Vi vet de er ballsikre og at de kan være gode.

Tarik Elyounoussi er også inne på at det kan være sultne og tente spillere som står imot.

– De rykker ned hvis de taper, så det blir spennende å se hvordan de kommer, men vi tenker på oss selv og på å fortsette den gode trenden vi er inne i. Det har vært mange gode kamper og fine opplevelser, og det vil vi fortsette med, sier han.

– Jeg tror det viktigste er at vi konsentrerer oss om oss selv og den planen vi skal gjennomføre.

Topp og bunn

Slovenia har ett poeng på tre nasjonsligakamper og rykker ned til D-divisjonen om det ikke blir minst fire poeng på de to kampene mot Norge og Bulgaria. Selv to seirer kan vise seg å være for lite.

Norge og Bulgaria har ni poeng hver og kjemper om gruppeseieren. Den av dem som tar flest poeng på de to kampene fredag og mandag blir gruppevinner, så lenge ikke begge taper for Kypros og ingen av dem slår Slovenia (da kan Kypros bli gruppevinner).

Tar Norge og Bulgaria like mange poeng, avgjør total målforskjell ettersom de er helt likt i innbyrdes oppgjør.

