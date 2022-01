Jubel og irritasjon over regjeringens nye idrettstiltak

ntb_sport

Regjeringens nye tiltak ble presentert på en pressekonferanse torsdag kveld.

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig for barn og unge under 20 år. Arrangementer for barn og unge kan nå også gjennomføres innendørs med deltakere fra ulike steder.

For individuelle idretter anbefales det å begrense størrelsen på konkurransene. Lagidretter anbefales fortsatt å vente med turneringer, større stevner og cuper. Men det åpnes opp for mer aktivitet.

– Det betyr for eksempel at håndballaget kan spille kamp, og at korpset kan ha konsert, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

– Utendørs er det ingen avstandsbegrensninger, og man kan nå gjennomføre for eksempel cuper, turneringer, skirenn, konserter og forestillinger som samler barn og unge fra ulike steder, fortsetter Trettebergstuen.

Skipresidenten fornøyd

Voksne over 20 år får ikke like store lettelser. Der vil det fortsatt være en anbefalt grense på 20 personer og det skal holdes en meters avstand innendørs. Utendørs er det ingen bergrensinger.

– Vi er svært fornøyd med at regjeringen har lyttet til skisportens innspill. Det er få uker til snøen smelter. Derfor var det nå viktig at utendørsaktiviteten kan gjennomføres tilnærmet som normalt, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Kari Lindevik i Divisjonsforeningen for alle breddefotballklubbene hun representerer.

– Vi har vært bekymret for våre utøvere på over 20 år siden innstrammingen 13. desember. De har lidd i halvannet år, og det ville blitt vanvittig krevende om man måtte ut i nye runder med nedstengning, sier Lindevik.

Reagerer på åpen bar

Innendørsidrettene er av naturlige årsaker mer avmålt i sine reaksjoner. Eirik Vaaja i Tromsø håndballklubb reagerer kraftig.

– Regjeringens nye regler er positive for de under 20. Jeg er glad for at de kan trene og spille. Men jeg reagerer sterkt på at de ikke åpner for de over 20, sier Vaaja til VG.

– De åpner for at du kan ut og drikke øl, men må trene med én meters avstand. Det er en logisk brist. Når de kan åpne for studier og restauranter og barer, burde de også åpne for idretten. Det blir vanskelig å fortelle en spiller i lavere divisjon at du kan gå på bar, men ikke spille håndball. Det gir ingen mening, forklarer Vaaja oppgitt.

Tilpasset stadionkapasitet

Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak. Regjeringen har dessuten tilbakestilt definisjonen på toppidrett, slik at nivåene under eliteseriene i for eksempel håndball, ishockey og fotball kan gjennomføres slik som i 2020.

Trettebergstuen vil også vurdere å tilpasse antallsbegrensningene bedre til størrelsen på lokalet.

– Målet er at for eksempel store konsertarenaer og ishockeyhaller kan slippe inn flere. Vi håper dette er klart allerede neste uke, avslutter Trettebergstuen.

Endringene gjelder fra og med midnatt natt til fredag 14. januar. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, med ny vurdering 1. februar.

