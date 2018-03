Lokalutvalg holder folkemøte om omsorgsplanen

Vesteraalens Avis

På agendaen er forslaget til kommunens nye «omsorgsplan» som for tiden er ute på høring.

Ifølge lokalutvalgets egen invitasjon på Facebook legges det opp til at noen innledere slippes til for å starte møtet, deretter får hvert politisk parti inntil ti minutter til å redegjøre for partiets syn.

– Herunder gjerne temaene «skaper planutkastet et trygt, godt og fremtidsrettet omsorgstilbud», «pasienter med fremskredet demens, behov for sykehjemstilbud eller tilbud i heldøgnsbemannet omsorgsbolig», «avvikling av Hadsel sykehjem» og «lokalisering av ny enhet for demente, Ekren eller Riarhaugen», heter det fra arrangørene.

Deretter åpnes det for spørsmål og innspill fra salen.

– På talelista så langt; Ronny Gabrielsen (Frp), Stig Sørmo (Sp), Jan Steffensen (MOS), Arne Ivar Mikalsen (V), Geir Jørgensen (R) og Frode Holdhus (Eldreaksjonen), opplyste lokalutvalgets Mats Uppman (bildet) på Facebook tirsdag.