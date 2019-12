Terje skulle bare legge solcellepanel. Det ble starten på et afrikaeventyr der han har bygget to internater

Terje Østgård skulle egentlig bare legge opp noen solcellepaneler for ti år siden. Det ble starten på et afrikaeventyr, hvor Østgård har stått på for å gi et nytt liv og en fremtid til jenter som ønsket seg en utdannelse.