Børøya Brygge trinn 2 snart ferdig – men kun solgt en tredel av leilighetene i bygget:

– Markedet har stagnert i Hadsel

Megler Per Elvenes mener kravet om egenkapital ved boliglån står i veien for mange potensielle kjøpere. Dette skaper problemer for dem som vil selge enebolig for å kjøpe seg noe mindre, tror han.