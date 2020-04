Dro inn nær seks millioner i sitt første år

Pangstart for Venti Nor

Hadselbedriften Venti Nor AS hadde et særdeles godt oppstartsår, med nær seks millioner i inntekter i fjor. – Vi har blitt lagt merke til, og har gjort hjemmeleksa vår, sier styreleder Jan Erik Jenssen.